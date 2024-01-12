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Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocaklarına Operasyon - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocaklarına Operasyon

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Kilimli ilçesinde 7 kaçak maden ocağı tespit edildi ve bu ocaklarda 3 adet vinç, 2 adet vagon, 105 metre demir ray, 8 bin 200 kilogram kömür ele geçirildi. Kömür ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi ve ele geçirilen eşyalar Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak\'ta Kaçak Maden Ocaklarına Operasyon
12.01.2024 - 13:09,
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Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak maden ocaklarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Kilimli ilçesinde 7 kaçak maden ocağı tespit edildi. Madenlerde 3 adet vinç, 2 adet vagon, 105 metre demir ray, 8 bin 200 kilogram kömür ele geçirildi. Kömür ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi. Ocakların orman sınırları içerisinde yer almasından dolayı ele geçirilen eşyalar Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Jandarma, Operasyon, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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