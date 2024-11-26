Zonguldak\'ta kapsamlı denetimler sonuçlandı

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Zonguldak'ta jandarma ve polis ekiplerince 18-24 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Zonguldak Valiliği tarafından İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-24 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamalar ve faaliyetler kamuoyu ile paylaşıldı.

5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 10 şüpheli, 10 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 3 şüpheli ile ifade için aranan 21 kişi ekiplerce yakalandı. Uygulamalarda 4 tabanca, 1 tüfek ile 12 tabanca mermisi ele geçirildi. Ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik yapılan denetimlerde dört ocak imha edildi. 20 metre ray, 1 adet vinç ile 6 ton kömür ele geçirildi.

258 okulda denetleme yapılırken 2 bin 371 kişi sorgulandı. 42 metruk bina ile 185 umuma açık yer ile 184 servis denetlendi. 854 uygulama yapılırken 14 bin 727 araç ile 9 bin 437 kişi denetlendi.

Uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında 6 operasyon düzenlendi. 1 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı. 32,68 gram esrar, 5 gram kubar esrar, 21,59 metamfetamin, 4,25 gram sentetik kannabinoid, 42 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. - ZONGULDAK