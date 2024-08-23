Zonguldak\'ta Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu

3.Sayfa

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki gündür haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılan ve dere kenarında ölü bulunan 73 yaşındaki kadın toprağa verildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Helvacılar Köyünde ikamet eden 73 yaşındaki Nazmiye Gümüş'ten iki günden bu yana haber alınamadı. Yaşlı kadın, ekipler tarafından arama çalışmaları sonucunda kadın dere kenarında ölü olarak bulundu.

Ailesine, 'İnekleri meradan almaya gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra haber alınamadığı öğrenilen ve cesedine ulaşılan Gümüş'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Nazmiye Gümüş toprağa verildi. - ZONGULDAK