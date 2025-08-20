Zonguldak'ta Kaza: Park Halindeki Araç Hurdaya Döndü, İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
Zonguldak'ta Kaza: Park Halindeki Araç Hurdaya Döndü, İki Kişi Yaralandı

Zonguldak\'ta Kaza: Park Halindeki Araç Hurdaya Döndü, İki Kişi Yaralandı
20.08.2025 14:38  Güncelleme: 14:40
Zonguldak-Ankara kara yolunda, Elvanpazarcık Belediyesi'ne bağlı ekiplerin depo bakımı için park ettiği araca, başka bir otomobilin çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta belediye ekibinin depo bakımı yapmak için yol kenarına park ettiği araca, Tofaş marka otomobil çarptı. Otomobil adeta hurdaya dönerken araçta bulunan sürücü ve yolcu yaralandı.

Kaza Zonguldak-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. Elvanpazarcık Belediyesi'ne bağlı ekipler, bakım ve onarım için kara yolunun kenarında bulunan depoya geldi. Ekipler, 67 ACM 881 resmi plakalı Toyota marka pikap aracı yol kenarındaki kanala park etti. Ekipler çalışmalarını yaptıkları sırada S.D. idaresindeki 67 NR 981 plakalı Tofaş marka otomobil park halindeki araca çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle yön değiştirirken ön tarafı adeta hurdaya döndü.

Gürültüyü duyan ekipler depodaki bakım ve onarım işini bırakarak kaza yerine koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar otomobil sürücüsü S.D. ile araçta yolcu olarak bulunan M.D. ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların anne ve oğlu olduğu öne sürülürken polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
13:48
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
