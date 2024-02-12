Zonguldak'ta kaza sonrası çıkan kavgada silah gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan kurum müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kaza sonrası çıkan kavgada silah gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan kurum müdürü serbest bırakıldı

Zonguldak\'ta kaza sonrası çıkan kavgada silah gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan kurum müdürü serbest bırakıldı

Zonguldak'ta meydana gelen kaza sonrası çıkan kavgada silah gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan kurum müdürü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıs, ifadesinde silah çekmediğini, silahın olay sırasında yere düştüğünü söyledi.

12.02.2024 19:33  Güncelleme: 19:33
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Zonguldak'ta meydana gelen kaza sonrası çıkan kavgada silah gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan kurum müdürü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıs, ifadesinde silah çekmediğini, silahın olay sırasında yere düştüğünü söyledi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Kozlu ilçe merkezi girişinde meydana gelen trafik kazası sonrası kavga çıktı. Taraflardan biri Alo 170 Çağrı Merkezi Müdürü İsmail A.'nın silah gösterdiğini iddia ederek, olay yerine polis çağırdı. Silahla tehdit iddiasıyla gözaltına alınan İsmail A., bugün Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki işlemleri tamamlanan İsmail A., Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmail A.'nın ifadesinde kavga sırasında silah göstermediğini, silahın yere düştüğünü söylediği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta kaza sonrası çıkan kavgada silah gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan kurum müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta kaza sonrası çıkan kavgada silah gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan kurum müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika
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