Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Karşı Yola Geçti, Sürücü 20 Metreden Aşağıya Uçmaktan Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Karşı Yola Geçti, Sürücü 20 Metreden Aşağıya Uçmaktan Son Anda Kurtuldu

Zonguldak\'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Karşı Yola Geçti, Sürücü 20 Metreden Aşağıya Uçmaktan Son Anda Kurtuldu

Zonguldak-Ankara karayolu Gökgöl Mağarası mevkisinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak karşı yola geçti. Kazada yaralanan sürücü, 20 metreden aşağıya uçmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine gelen vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücünün sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak yol güvenliğini sağladı.

18.04.2024 12:25
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Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil karşı yola geçti. Kazada yaralanan sürücü 20 metreden aşağıya uçmaktan son anda kurtuldu.

Kaza öğlen saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolu Gökgöl Mağarası mevkisinde yaşandı. İddiaya göre E.Y. idaresindeki 67 DE 698 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje aşıp karşı yola geçti.

20 metreden aşağıya uçmaktan son anda kurtulan sürücünün imdadına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü E.Y.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza dolayısıyla çevrede güvenlik önlemi aldı. Aracın yola savrulan parçaları da toplanarak yol güvenliği sağlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ankara, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Karşı Yola Geçti, Sürücü 20 Metreden Aşağıya Uçmaktan Son Anda Kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Karşı Yola Geçti, Sürücü 20 Metreden Aşağıya Uçmaktan Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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