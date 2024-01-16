 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak takla attı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak takla attı

Zonguldak-Ankara karayolu Gökgöl tüneli mevkisinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil istinat duvarına çarparak takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Zonguldak\'ta kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak takla attı
16.01.2024 - 18:09,
Abone Ol

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak- Ankara karayolu Gökgöl tüneli mevkisinde yaşandı. Siyami O. (48) idaresindeki 16 RS 302 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobil takla atarak durabildi.

Sürücü Siyami O. ve araçta bulunan yolcular Ramazan Ö. (31) ve Serkan K.'nin (39) imdadına çevredeki sürücüler yetişti. Ters dönen araçtan çıkartılan yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ZBEÜ Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazadan sonra yol güvenliği alırken kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla çekildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zonguldak, Ankara, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak takla attı - Son Dakika


18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:59
Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı

Son Dakika
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:59 Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 19:02:56. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak takla attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement