Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Ters Döndü: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Ters Döndü: Sürücü Yaralandı

Zonguldak\'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Ters Döndü: Sürücü Yaralandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ters döndü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

16.05.2024 21:07
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kozlu ilçesi Değirmenağzı tünellerinin girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Eren B. (22) idaresindeki 67 DV 742 plakalı Hyundai marka otomobil, kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada sürücü Eren B. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, itfaiye ekipleri tarafından yolda temizleme çalışması başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Ters Döndü: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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