Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nda 18 acemi kasap hastanelik oldu

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Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde 18 acemi kasap hastanelik oldu. Kurban kesimi sırasında yaralanan kasaplar, hastanelere başvurarak tedavi altına alındı.

Zonguldak il merkezi ve ilçelerdeki hastanelerde yoğunluk yaşandı. Kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu.

İl genelinde 18 kişi bıçak kesikleri ve küçük yaralanmalarla hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ciddi olmadığı ve kısa süre içinde taburcu edildikleri bildirildi.

Hastane yetkilileri, acemi kasapların kurban kesiminde daha dikkatli olmaları gerektiğini, güvenli kesim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarının önemini belirtti. Kurban Bayramı süresince benzer olayların yaşanmaması için halkın dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi. - ZONGULDAK