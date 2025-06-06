Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü meydana gelen olaylarda, kurban kesimi sırasında yaralanan 2 kişi Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Zonguldak'ta bayramın ilk saatlerinde başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kesici aletle meydana gelen yaralanmalar sonrası vatandaşlar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Öte yandan yetkililer, kesim işlemlerinin uzman kişilerce yapılmasının, benzer kazaların önüne geçilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta Kurban Kesimi Kazası - Son Dakika
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