Zonguldak'ta Maden İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta Maden İşçisi Hayatını Kaybetti

Zonguldak\'ta Maden İşçisi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 44 yaşındaki maden işçisi Baykul Sağlam toprağa verildi. İş kazasında maden işçisi vagon ile tumba arasında sıkışarak ağır yaralandı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze törenine birçok yetkili ve maden işçisi katıldı.

28.02.2024 18:07  Güncelleme: 18:14
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Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 44 yaşındaki maden işçisi Baykul Sağlam toprağa verildi.

TTK'ya ait Karadon Müessese Müdürlüğü'nde dün 22.00 sıralarında iş kazası meydana geldi. Yerin -360 kodunda meydana gelen iş kazasında 44 yaşındaki maden işçisi Baykul Sağlam, 5 tonluk vagon ile tumba arasında sıkıştı. Ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk babası maden işçisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından maden işçisinin cenazesi hastane morgundan alınarak Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi ve helallik alındı. Sağlam'ın cenazesi ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Maden işçisinin yakınları cenaze töreninde gözyaşı döktü.

Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçileri ve ölen işçinin yakınları katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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