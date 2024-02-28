Zonguldak\'ta Maden İşçisi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 44 yaşındaki maden işçisi Baykul Sağlam toprağa verildi.
TTK'ya ait Karadon Müessese Müdürlüğü'nde dün 22.00 sıralarında iş kazası meydana geldi. Yerin -360 kodunda meydana gelen iş kazasında 44 yaşındaki maden işçisi Baykul Sağlam, 5 tonluk vagon ile tumba arasında sıkıştı. Ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk babası maden işçisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından maden işçisinin cenazesi hastane morgundan alınarak Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi ve helallik alındı. Sağlam'ın cenazesi ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Maden işçisinin yakınları cenaze töreninde gözyaşı döktü.
Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçileri ve ölen işçinin yakınları katıldı. - ZONGULDAK
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Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
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