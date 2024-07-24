Zonguldak\'ta motosiklet kamyonun altına girdi, sürücü hayatını kaybetti

3.Sayfa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Mollabey alternatif yolunda akşam saatlerinde, seyir halindeki motosikletin tomruk yüklü kamyonun altına girmesiyle meydana gelen trafik kazasında motor sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Alaplı ilçesinde Mollabey alternatif yolunda yaşandı. Nişan Kesgin yeni aldığı motosikletiyle seyir halindeyken, E.Y. idaresindeki 67 SF 802 plakalı tomruk yüklü kamyonun altında kaldı. Motosiklet sürücüsü Nişan Kesgin olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza sonrası kamyon şoförü E.Y. gözaltına alındı ve yol, bir süreliğine trafiğe kapatıldı. İlçe jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Nişan Kesgin'in Alaplı'nın Cambazlı Köyü'nden olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK