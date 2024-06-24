Zonguldak'ta Nafaka Borcu Nedeniyle Avukatlara Saldırı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Nafaka Borcu Nedeniyle Avukatlara Saldırı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir şahıs, nafaka borcu nedeniyle avukatların bulunduğu büroya saldırdı. Şahıs, elindeki benzin bidonunu koridora dökerek büronun kapısını kırdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırganın avukatlara yönelik saldırısı Zonguldak Barosu tarafından kınandı.

24.06.2024 19:58
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde nafaka borcu için avukatlarla görüşmeye giden şahıs, elindeki benzin bidonunu koridora dökerek, büronun kapısını yumrukladı. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, Zonguldak Barosu yaşanan olaya tepki gösterdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında ilçe merkezindeki Koçkan İş Hanı'nda meydana geldi. KADES ihbarıyla olay yerine intikal eden polis ekipleri, elinde benzin bidonu ile saldırgan hareketler sergileyen Mehmet B.'yi (38) sakinleştirmeye çalıştı. Ancak saldırgan, uyarıları dikkate almayarak koridora benzin döküp, avukatlar Ayşegül Özcan ve Beyza Nur Özmekik'in bürolarına ait kapıyı yumruklayıp, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bu sırada takviye polis ekipleri çağrıldı. Iafaka borcunu görüşmek için avukatların ofisine geldiği öğrenildı Mehmet B., avukatların bürosuna ait tabela ve lambaları sökerek, ofis kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Ekiplerin çabaları sonucu kontrol altına alınan saldırgan gözaltına alındı. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şüpheli Mehmet B. ifadesinde, 186 bin TL nafaka borcu olduğunu öğrenmesi üzerine bir anlık sinirle avukatlık bürosuna gittiğini söyledi. Mehmet B., emniyetteki işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilecek.

Zonguldak Barosu şiddete tepki gösterdi

Zonguldak Barosu tarafından yapılan açıklamada, avukatların müvekkilleri ile vekalet ilişkisi ile bağlı olup, dosyanın tarafı olmadıkları vurgulandı. Avukatlara yapılan saldırının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, avukatlara yönelik gerek fiziki gerek sözlü saldırılar için mücadeleye kararlılıkla devam edileceği ve failin tutuklanıp gereken cezayı alana kadar dosyanın takipçisi olunacağı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Çaycuma ilçemizde meslektaşlarımız Av. Ayşegül Özcan ve Av. Beyza Nur Özmekik'in bürolarına nafaka borcu ile ilgili görüşmeye giden bir şahıs, meslektaşlarımıza yaptığı sözlü saldırının ardından benzin döküp kendisini ve meslektaşlarımızı yakma girişiminde bulunmuştur. Olay yerine kolluk kuvvetlerinin intikal etmesinin ardından ikna edilemeyen şahıs için takviye polis ekipleri çağırılmış, saldırılarına devam şahıs, meslektaşlarımızın tabela ve lambalarını sökmüş, ofis kapısını kırarak içeri zorla girmeye çalışmıştır. Büyük çabalar sonucu kontrol altına alınan şahıs gözaltına alınmış ve Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle soruşturma açılmıştır. Toplumdaki şiddet sarmalı ne yazık ki en başta mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelmektedir. Herkesin bilmesi gerekir ki avukatlar müvekkilleri ile vekalet ilişkisi ile bağlı olup, dosyanın tarafı değildirler. Meslektaşlarımıza mesleki kimliklerinden ve üstlendikleri görevlerinden dolayı yapılan saldırıları kabul etmiyoruz. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Avukatlara yönelik gerek fiziki gerek sözlü saldırılar için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Failin tutuklanıp gereken cezayı alana kadar dosyanın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Nafaka Borcu Nedeniyle Avukatlara Saldırı - Son Dakika

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