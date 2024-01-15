Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Operasyon Gerçekleştirdi

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü il merkezinde operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin tarafında Ş.S isimli şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda ölümcül etkiye sahip 2 kilo 210 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan şüpheli Ş.S adliyeye sevk edildi.

Şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise hakkında yakalama emri bulunan E.T isimli şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK