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Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama emri bulunan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 161 gram uyuşturucu madde, terazi, uyuşturucu öğütme aparatı ve silah ele geçirildi.

Zonguldak\'ta Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama
13.12.2023 - 18:46,  Güncelleme: 18:47
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Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü il merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesinde; hakkında Narkotik suçlarından yakalama emri bulunan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından hakkında Narkotik suçlarından yakalama emri bulunan U.K., M.S.T., A.U., M.Y. ve F.B. isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan operasyonlar neticesinde ölümcül etkiye sahip 161 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 adet silah ele geçirildi.

U.K. ve M.S.T. isimli şüpheliler Zonguldak Adliyesi'ne, A.U., M.Y. ve F.B. isimli şüpheliler Kdz. Ereğli Adliyesine sevk edildi. Mahkeme tarafından F.B. isimli şüpheli serbest bırakılırken, U.K., M.S.T., A.U. ve M.Y. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika


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