Zonguldak\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çaydamar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı. - ZONGULDAK