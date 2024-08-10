Zonguldak\'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

3.Sayfa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 6 kişi de yaralandı.

Kaza Alaplı'nın Değirmenağzı mevkiindeki kavşakta yaşandı. Akçakoca istikametine seyir halindeki Bülent G. idaresindeki 67 TG 919 plakalı Subaru marka araç, Zafer Akgün (56) idaresindeki 67 SF 504 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralanırken Zafer Akgün ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. - ZONGULDAK