Zonguldak'ta Park Halindeki Araç Yangını - Son Dakika
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Zonguldak'ta Park Halindeki Araç Yangını

Zonguldak\'ta Park Halindeki Araç Yangını

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde park halindeyken alev alan aracın sahibinin, yangın çıkmadan bir ay önce vefat ettiği öğrenildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

30.11.2024 23:17  Güncelleme: 23:29
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Zonguldak'ta park halindeyken alev alan araçta hasar meydana geldi. Aracın sahibinin 1 ay önce vefat ettiği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki 67 SH 955 plakalı aracın motor bölümü aniden yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırırken, aracın sahibi Ahmet Türkoğlu'nun 1 ay önce vefat ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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