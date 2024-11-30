Zonguldak\'ta Park Halindeki Araç Yangını

Zonguldak'ta park halindeyken alev alan araçta hasar meydana geldi. Aracın sahibinin 1 ay önce vefat ettiği öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki 67 SH 955 plakalı aracın motor bölümü aniden yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırırken, aracın sahibi Ahmet Türkoğlu'nun 1 ay önce vefat ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK
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