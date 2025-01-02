Zonguldak'ta Park Halindeki Minibüs Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Park Halindeki Minibüs Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi

Zonguldak\'ta Park Halindeki Minibüs Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde yiyecek satışı yapan park halindeki bir minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle yangına tutuldu. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.

02.01.2025 13:28  Güncelleme: 13:30
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde park halinde duran ve yiyecek satışı yapılan minibüste yangın çıktı. Alevlere teslim olan minibüs itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde ilçenin Çaycuma- Ankara karayolunun Perşembe ışıklı kavşağının yakınında meydana geldi. Park halinde ve yiyecek satışı yapılan minibüs gece saatlerinde nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde alevlere teslim oldu.Yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşların durumu ekiplere bildirmesinin ardından olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile jandarma sevk edildi. Alevlerin büyümesiyle minibüs alev topuna dönüştü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Park Halindeki Minibüs Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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