Zonguldak\'ta Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay gece saatlerinde ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Truva Sokak mevkisinde meydana geldi. M.T.'ye ait 06 DU 3730 plakalı Mercedes marka otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Büyüyen yangını fark eden çevre sakinleri durumu ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrol altına aldığı yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yapılacak çalışma ile yangının kesin çıkış sebebinin belirleneceği ifade edildi. - ZONGULDAK