Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Park etmek isterken kocasını ezdi - Son Dakika
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Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Park etmek isterken kocasını ezdi

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Zonguldak'ta park etmeye çalışan Bülbül D. isimli kadın, park etmek isterken kocası Sıtkı D.'yi ezerek ağır yaralanmasına neden oldu. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

30.01.2025 13:48  Güncelleme: 14:21
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Zonguldak'ta bir kadın, park etmeye çalıştığı aracıyla kocasını ezdi.

YANLIŞLIKLA KOCASINI EZDİ

Olay Yeni Mahalle'deki TOKİ'de meydana geldi. İddiaya göre Bülbül D. isimli kadın otomobili park etmeye çalışırken eşi Sıtkı D.'yi ezdi.

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Park etmek isterken kocasını ezdi

KANLAR İÇİNDE KALDI

Kanlar içinde aracın altında kalan adamın imdadına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bülbül D. kaza sonrası şoku üzerinden atamazken polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Zonguldak\'ta akılalmaz kaza! Park etmek isterken kocasını ezdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Park etmek isterken kocasını ezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • AHMET YILMAZ:
    Zonguldak Bartin buradaki kadinlarin çoğunun dostu var bilerek yapmişta olabilir 37 11 Yanıtla
  • Emin Erol:
    belki yanlışlık değildir 26 5 Yanıtla
  • My Way:
    Yanlışlık değildir belki. 18 3 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    bilerek yapmıştır uyuz 10 7 Yanıtla
  • My Way:
    Değildir yanlışlık belki 7 5 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    belki değildir yanlışlık 9 1 Yanıtla
  • Mehmet B:
    geçen gün bir kadın yuznden ölüyordum arabayla üstume cikdi 6 1 Yanıtla
  • Yavuz Kobal:
    hayatta bazen yanlış yapmak lazım 5 1 Yanıtla
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