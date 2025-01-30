Zonguldak'ta bir kadın, park etmeye çalıştığı aracıyla kocasını ezdi.
Olay Yeni Mahalle'deki TOKİ'de meydana geldi. İddiaya göre Bülbül D. isimli kadın otomobili park etmeye çalışırken eşi Sıtkı D.'yi ezdi.
Kanlar içinde aracın altında kalan adamın imdadına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Bülbül D. kaza sonrası şoku üzerinden atamazken polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Park etmek isterken kocasını ezdi - Son Dakika
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