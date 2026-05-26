Zonguldak'ta Pat Pat Aracı Devrildi: 3 Yaralı
Zonguldak'ta Pat Pat Aracı Devrildi: 3 Yaralı

26.05.2026 19:45
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir pat pat aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Alioğlu köyünde meydana geldi. Zafer Ş. (19) idaresindeki pat pat tabir edilen tarım aracı, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Zafer Ş. ile araçta bulunan C.Ş. (15) ve M.E.E. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine İlçe Jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

