Zonguldak'ta Pat Pat Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde pat pat tabir edilen tarım aracnın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Alioğlu köyünde meydana geldi. Zafer Ş. (19) idaresindeki pat pat tabir edilen tarım aracı, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Zafer Ş. ile araçta bulunan C.Ş. (15) ve M.E.E. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine İlçe Jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK