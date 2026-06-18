Zonguldak'ta zabıtaya direnen yaşlı adam başını defalarca demir kapıya vurdu - Son Dakika
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Zonguldak'ta zabıtaya direnen yaşlı adam başını defalarca demir kapıya vurdu

Zonguldak\'ta zabıtaya direnen yaşlı adam başını defalarca demir kapıya vurdu
18.06.2026 16:13  Güncelleme: 16:17
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Zonguldak'ta kaldırımda peçete satan yaşlı adam, zabıtanın uyarısına direnip kafasını demir kapıya vurarak kendini yaraladı. O anlar kameraya yansıdı.

Zonguldak'ta kaldırımda vatandaşların geçişini engelleyerek peçete satmaya çalışan yaşlı adam, denetim yapan zabıta ekiplerine direnerek, kafasını demir kapılara vurdu. Yürekleri ağza getiren o anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Rutin denetim yapan Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımda yere oturarak peçete satan yaşlı bir adamı vatandaşların geçişini engellediği için kaldırmak istedi. Ancak yaşlı adam yerinden kalkmamak için direndi. Ekiplerin ikna etmek için uzun süre dil dökerek, çay içmeye davet ettiği adam, elindeki sepette bulunan peçeteleri öfkeyle yere fırlattı. Zabıta ekiplerinin "Biz senin malına el koymadık, almıyoruz. Sakin ol" demesine rağmen öfkesi dinmeyen yaşlı adam, "Bunlar benim ekmek teknem, çoluk çocuğum evde aç" dedi. O sırada olay yerinden geçen bir vatandaş, "Sana kalk kenara otur deniliyor" dedi. Öfke krizine giren yaşlı adam, arkasında oturduğu inşaat halindeki binanın sacla kaplı demir kapısına dönerek kafasını şiddetle kapıya vurmaya başladı. Zabıtanın ve olayı izleyenlerin dehşet dolu bakışları arasında kendi kendini yaralayan adamın o anları, zabıta kamerasına yansıdı.

Yaşlı adamın kendine zarar vermesi ve çevrede toplanan kalabalığın tepkisi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kafasına aldığı darbelerle yaralanan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen tartışmayı bırakmadı. Elinde satmaya çalıştığı peçete kutusunu bir an olsun bırakmayan ve ambulansta da tepkisine devam eden şahıs, tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta zabıtaya direnen yaşlı adam başını defalarca demir kapıya vurdu - Son Dakika

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