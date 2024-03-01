Zonguldak'ta polis ekipleri araçları durdurarak denetimlerde bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta polis ekipleri araçları durdurarak denetimlerde bulundu

Zonguldak\'ta polis ekipleri araçları durdurarak denetimlerde bulundu

Zonguldak'ta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadırga Caddesi'nde araç ve sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ehliyet, havalı korna ve fazla yolcu gibi konularda yapılan denetimlerde toplamda 45 bin TL'ye kadar ceza kesildi.

01.03.2024 13:44  Güncelleme: 13:46
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Zonguldak'ta polis ekipleri araçları tek tek durdurarak, havalı korna ve fazla yolcu denetimlerinde bulundu.

Zonguldak'ta Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kadırga Caddesi'nde araç ve sürücülerine yönelik huzur ve güven ortamının sağlanması adına denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde araçlar tek tek durdurularak incelendi.

Ehliyet, havalı korna, fazla yolcu gibi denetimlerde toplamda 45 bin TL'ye kadar ceza kesildi. Kenti denetimler bir çok noktada devam ederken kurallara uymayan sürücüler sınıfta kaldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta polis ekipleri araçları durdurarak denetimlerde bulundu - Son Dakika
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