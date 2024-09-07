Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dilaver Mahallesi'nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. 51 yaşındaki Hasan Yılmaz göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine TTK'ya ait tahlisiye ekibinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile göçükten çıkartılan Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK