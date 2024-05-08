Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocakları Kapatıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocakları Kapatıldı

Zonguldak\'ta Ruhsatsız Maden Ocakları Kapatıldı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, ruhsatsız olarak işletilen beş maden ocağı tespit edildi. Maden ocakları kapatılarak kullanılamaz hale getirildi ve içerisinde bulunan malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.

08.05.2024 13:24
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Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen beş maden ocağı ekiplerce kapatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6-7 Mayıs 2024 tarihlerinde, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Kilimli ilçesinde beş maden ocağı tespit edildi. Madenlerde 75 metre ray, 1 adet vagon, 1 adet vinç, 1 adet kazma, 1 adet el arabası ele geçirildi.

Maden ocaklarının TTK ekiplerince imhası yapılırken orman sınırları içerisinde olmaları sebebiyle ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Maden, Çevre, Suç, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocakları Kapatıldı - Son Dakika

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