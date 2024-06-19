Zonguldak'ta sahil bandında çıkan kavga polis müdahalesiyle son buldu

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahil bandında çıkan kavga, polisin müdahalesiyle son buldu.

Alınan bilgilere göre, gençler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu. Kavgaya karışan gençler, polis eşliğinde Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan gençlerin ardından gerekli işlemler başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK