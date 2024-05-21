Zonguldak\'ta sahte içki ve içi doldurulmuş makaron ele geçirildi

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada çok sayıda sahte içki ve içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma ilçesinde 2 şüphelinin evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 69 adet sahte viski, 6 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK
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