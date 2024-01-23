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Zonguldak'ta sebze yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta sebze yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Zonguldak-Ankara karayolu Gökgöl Türeli mevkisinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi.

Zonguldak\'ta sebze yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı
23.01.2024 - 21:39,
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Zonguldak'ta kontrolden çıkan sebze yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolu Gökgöl Türeli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 67 AS 158 plakalı kamyonet devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ş.Ü. (50) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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