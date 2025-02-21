Zonguldak'ta kar küreyen iş makinesinin çarptığı öğrenci servisi kontrolden çıkarak metrelerce kaydıktan sonra duvara çarparak durabildi.
Kaza, Gökçebey ilçesine bağlı Dağdeğirmenciler köyünde yaşandı. Kar çalışması yapan iş makinesi, yolda kalıp ihbarla ekip bekleyen öğrenci servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp metrelerce kayan servis aracı duvara çarparak durabildi. O anlar amatör kamera tarafından görüntülendi. Faciadan dönülen kazada öğrencilerin yara almaması ise sevindirdi. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta Servis Kazası - Son Dakika
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