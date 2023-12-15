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Zonguldak'ta Sikke Operasyonu: Çok Sayıda Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Sikke Operasyonu: Çok Sayıda Sikke Ele Geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin aracında, üzerinde ve eşyasında yapılan aramada 43 adet sikke ve bir adet yüzük ele geçirildi. Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Zonguldak\'ta Sikke Operasyonu: Çok Sayıda Sikke Ele Geçirildi
15.12.2023 - 12:23,
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Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; istihbarı çalışmalar neticesinde harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir şüphelinin aracında, üzerinde ve eşyasında yapılan aramada 43 adet sikke ve bir adet yüzük ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelinin ifadesinin alınmasını ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Jandarma, Güvenlik, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Sikke Operasyonu: Çok Sayıda Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika


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