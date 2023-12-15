Zonguldak\'ta Sikke Operasyonu: Çok Sayıda Sikke Ele Geçirildi

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; istihbarı çalışmalar neticesinde harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir şüphelinin aracında, üzerinde ve eşyasında yapılan aramada 43 adet sikke ve bir adet yüzük ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelinin ifadesinin alınmasını ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK