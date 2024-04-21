Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde ilçeye bağlı Gülüç beldesinde bir tekel bayi önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden araç alışverişi olduğu öğrenilen ve sonradan anlaşmazlık yaşayan Barış K. ve İrfan C.Ç. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Barış K, silahla vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Barış K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Barış K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla İrfan C.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. - ZONGULDAK
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Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı. İstanbul'a gitmek üzere olan 3 şüpheli de operasyonla yakalandı. Tutuklanan kadın cezaevine teslim edildi.
Düzce'de fırtınanın etkisiyle aydınlatma direğindeki ampul patladı. Vatandaşlar tarafından söndürülen alev alev yanan ampul, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı. İstanbul'a gitmek üzere olan şüpheliler operasyonla yakalandı. Tutuklanan kadın cezaevine teslim edildi.
Düzce'de fırtınanın etkisiyle aydınlatma direğindeki ampul patladı. Alev alev yanan ampul vatandaşlar tarafından söndürüldü.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Akatlar Parkı'nda uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda O.G. ve S.U. isimli zanlılar, otomobilde uyuşturucu satışı yaparken yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. O.G. ve S.U. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kıran Elif Sokak'ta bir grup arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. 4-5 kişilik grup bir kişiye saldırırken, yere düşen şahsa tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.
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