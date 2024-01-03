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Zonguldak'ta şoförün nöbet geçirdiği araç öğrenci servisine çarptı - Son Dakika
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Zonguldak'ta şoförün nöbet geçirdiği araç öğrenci servisine çarptı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir şoförün nöbet geçirdiği araç, karşı yönden gelen taşımalı öğrenci servisine çarparak durabildi. Kaza sonucunda şoför sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Öğrenci servis aracında ise öğrenci bulunmamaktaydı.

Zonguldak\'ta şoförün nöbet geçirdiği araç öğrenci servisine çarptı
03.01.2024 - 15:28,
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Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde nöbet geçiren şoförün kullandığı araç, karşı yönden gelen taşımalı öğrenci servisine çarparak durabildi.

Kaza, 14.00 sıralarında Alaplı Tepeköy Halk Eğitim Merkezin bulunduğu yol üzerinde meydana geldi. Yaşar K, ait 67 UF 152 plakalı araç, direksiyon başında nöbet geçirmeye başlayınca kontrolden çıkarak önce karşıdan gelen 67 SL 604 plakalı taşımalı öğrenci servisine çarptı, ardından geri geri giderek 5 metre yüksekliğinde duvardan takla atıp düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen İtfaiye ve 112 sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Yaşar K.'yi çıkardı. Sağlık ekiplerine müdahale sırasında sara nöbeti geçirdiğini söyleyen görgü şahitleri, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza anında taşımalı öğrenci servis aracında Öğrenci olmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta şoförün nöbet geçirdiği araç öğrenci servisine çarptı - Son Dakika


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