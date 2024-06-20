Zonguldak'ta su kanalı duvarına çarpan cip sürücüsü yaralandı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cip yol kenarında yapımı süren su kanalı duvarına ve ardından bir ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Açık Pazaryeri Sokak'ta C.D. idaresindeki BMW marka cip, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yapımı süren su kanalı duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. C.D.'nin hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK