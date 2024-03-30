Zonguldak\'ın Alaplı ilçesinde tarım aracı devrildi, 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan tarım aracı devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yaşandı. Mustafa A. idaresindeki pat-pat tabir edilen tarım aracına eşi Hanife A.'yı da alarak tarlaya gitmek üzere yola çıktı. Kontrolden çıkan araç, devrildi. Kazada Hanife A. ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK
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Isparta'da meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın, daha önce hapis cezası bulunan bir kişi olduğu tespit edildi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde dedesinin evinde tadilat işlerine yardım eden 14 yaşındaki Muhammed Enes Kahya'nın üzerine duvar yıkıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kahya hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde dedesinin evinde tadilat işlerine yardım eden 14 yaşındaki Muhammed Enes Kahya'nın üzerine duvar yıkıldı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde gerçekleştirilen 'KALKAN-18' operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 559 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 13 araç, 2 sahte pasaport, uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Bilecik'in Cumhuriyet Caddesi üzerinde görme engelli yolu üzerine park eden bir sürücü, vatandaşların tepkisine neden oldu. Cadde esnafı ve mahalle sakinleri, duyarsız sürücülerin kaldırım üzerine park etmesinin görme engellilerin yürüyüş yolunu engellediğini belirterek, tüm sürücüleri duyarlı olmaya çağırdı. Yanlış park nedeniyle zor durumda kalan yayalar da cadde üzerinde yürümek zorunda kaldı.
Gaziantep'te durdurulan bir yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen yakalandı. Tanker içerisinde havasız kalan göçmenlerden 2'si hayatını kaybederken 7'sinin durumu ağır. Toplam 43 düzensiz göçmen de sağ ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne'nin Hıdırağa köyünde yaşayan ve yaklaşık 10 gündür kayıp olan kişinin cesedi jandarmanın çalışmaları sonucunda toprağa gömülü şekilde bulundu. Olayla ilgili köyde hayvan ağılında çalışan bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan bir kadına telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp ziynet eşyalarını ve yaklaşık 400 bin lirasını aldıkları iddia edilen 2 zanlı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde gözaltına alındı. Zanlılar, altınları ve parayı yurt dışına göndermeye çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların üst aramasında kadından aldıkları paralar ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüpheliler, Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından gerçekleştirilen 'KALKAN-18' operasyonlarında 5 ilde 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 559 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda araçlar, sahte pasaportlar, uyuşturucu haplar ve kaçak ilaçlara da el konuldu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle yarın başkentte trafiğe kapalı olacak yolları açıkladı. Ihlamur Caddesi, Elgün Sokağı, Kızılırmak Caddesi ve birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılacak.
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