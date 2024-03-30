Zonguldak\'ın Alaplı ilçesinde tarım aracı devrildi, 1 kişi yaralandı

Görme Engelli Yolu Üzerine Park Eden Sürücü Vatandaşları Çileden Çıkardı

Bilecik'in Cumhuriyet Caddesi üzerinde görme engelli yolu üzerine park eden bir sürücü, vatandaşların tepkisine neden oldu. Cadde esnafı ve mahalle sakinleri, duyarsız sürücülerin kaldırım üzerine park etmesinin görme engellilerin yürüyüş yolunu engellediğini belirterek, tüm sürücüleri duyarlı olmaya çağırdı. Yanlış park nedeniyle zor durumda kalan yayalar da cadde üzerinde yürümek zorunda kaldı.