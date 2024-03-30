Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tarım aracı devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tarım aracı devrildi, 1 kişi yaralandı

Zonguldak\'ın Alaplı ilçesinde tarım aracı devrildi, 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde, kontrolden çıkan tarım aracı devrildi. Kazada, araçta bulunan Hanife A. ayağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

30.03.2024 17:43  Güncelleme: 17:45
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan tarım aracı devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yaşandı. Mustafa A. idaresindeki pat-pat tabir edilen tarım aracına eşi Hanife A.'yı da alarak tarlaya gitmek üzere yola çıktı. Kontrolden çıkan araç, devrildi. Kazada Hanife A. ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tarım aracı devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tarım aracı devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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