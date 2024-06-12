Zonguldak'ta şarj edilen batarya patladı, apartman dairesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Zonguldak'ta şarj edilen batarya patladı, apartman dairesinde yangın çıktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir apartman dairesinde şarja takılı bırakılan taşınabilir bataryanın patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Daire sahibi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

12.06.2024 14:12
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şarja takılı bırakılan taşınabilir bataryanın patlaması sonucu apartman dairesinde yangın çıktı.

Olay, Tepeköy Mahalesi Orhangazi Caddesi'nde A.İ'ye ait olan apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarja takılı bırakılan taşınabilir bataryanın patlaması sonucu yangın çıktı ve odada bulunan koltuk takımı yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

Olayda daire sahibi A.İ dumandan etkilendi. Şahıs sağlık ekipleri tarafından Kdz. Ereğli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. A.İ'nin hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta şarj edilen batarya patladı, apartman dairesinde yangın çıktı - Son Dakika

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