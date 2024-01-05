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Zonguldak'ta Tehlikeli Kovalamaca: Genç Sürücüye 35 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika
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Zonguldak'ta Tehlikeli Kovalamaca: Genç Sürücüye 35 Bin TL Cezai İşlem

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde 15 yaşındaki bir genç, trafiği ve yayaları tehlikeye atarak polisi peşine takıp pazar yerinde yakalandı. Genç sürücüye, ehliyetsizlik, dur ihtarına uymama, çakar kullanma ve trafiği tehlikeye düşürme gibi suçlardan toplamda 35 bin TL idari para cezası uygulandı.

Zonguldak\'ta Tehlikeli Kovalamaca: Genç Sürücüye 35 Bin TL Cezai İşlem
05.01.2024 - 13:47,  Güncelleme: 13:48
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Zonguldak'ta 15 yaşındaki bir genç, trafiği ve yayaları tehlikeye atarak polisi peşine taktı. Kovalamaca pazar yerinde son buldu. Ekipler sürücüye 35 bin lira idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kdz. Ereğli ilçesinde yaşandı. Kullandığı 34 HEA 391 plakalı ATV aracı ile trafiği ve yayaları tehlikeye atan 15 yaşındaki Eymen Ç.'yi polis ekipleri durdurmak istedi. Ancak polisin de 'dur' ihtarına uymayan genç, pazar yeri istikametine kaçmaya başladı. Yaklaşık iki kilometre süren kovalamaca pazar yerinde son buldu. Sürücüye "ehliyetsizlik", "dur ihtarına uymama", "çakar kullanma", "trafiği ve yayaları tehlikeye düşürmek" maddelerinden 35 bin lira ceza uyguladı.

ATV araç çekici yardımı ile otoparka çekilirken, Eymen Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Ereğli, Polisiye, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Tehlikeli Kovalamaca: Genç Sürücüye 35 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika


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