Zonguldak'ta Ticari Taksi ile Otomobil Kaza Yaptı: Bir Kadın Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Ticari Taksi ile Otomobil Kaza Yaptı: Bir Kadın Sürücü Yaralandı

Zonguldak\'ta Ticari Taksi ile Otomobil Kaza Yaptı: Bir Kadın Sürücü Yaralandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada E.E isimli kadın sürücü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

28.05.2024 13:21
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada E.E isimli kadın sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozlu ilçesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre A.P yönetimindeki 67 T 0399 ticari taksi ile E.E yönetimindeki 67 ES 863 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Kazada E.E isimli kadın sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü E.E'ye ilk müdahaleyi yaparak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Ticari Taksi ile Otomobil Kaza Yaptı: Bir Kadın Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Ticari Taksi ile Otomobil Kaza Yaptı: Bir Kadın Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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