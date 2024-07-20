Zonguldak\'ta tır faciası eşiğinden dönüldü

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, saat 23.27 civarında, S.D. idaresindeki 34 LD 0340 plakalı tırın lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkmasıyla yaşandı. Patlayan lastik nedeniyle tır, önce terminalin önündeki refüje çarptı, ardından taksi durağının yanından geçerek belediye parkına girdi.

Kaza anında yoldan geçen herhangi bir araç ya da yayanın olmaması, ayrıca taksi durağında bulunan insanlara çarpmaması facianın önüne geçti.

Büyük bir gürültü ile durağa giren tır sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparak durumu 112 acil ekiplerine haber verdi çok kısa bir sürede olay yerine ekipler tır sürücüsü S. D'yi tırdan çıkartarak sakinleştirmeye çalıştılar. Çevredeki vatandaşların yardımı ile tırdan indirilen sürücü S.D.'nin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK