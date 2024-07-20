Zonguldak'ta tır faciası eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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Zonguldak'ta tır faciası eşiğinden dönüldü

Zonguldak\'ta tır faciası eşiğinden dönüldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında büyük bir facianın önüne geçildi. Bir tırın lastiği patlayarak kontrolden çıktı ve terminalin önündeki refüje çarptıktan sonra belediye parkına girdi. Neyse ki kaza anında yoldan geçen araç veya yaya yoktu ve taksi durağındaki insanlara da zarar gelmedi. Tır sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

20.07.2024 11:30  Güncelleme: 11:39
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, saat 23.27 civarında, S.D. idaresindeki 34 LD 0340 plakalı tırın lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkmasıyla yaşandı. Patlayan lastik nedeniyle tır, önce terminalin önündeki refüje çarptı, ardından taksi durağının yanından geçerek belediye parkına girdi.

Kaza anında yoldan geçen herhangi bir araç ya da yayanın olmaması, ayrıca taksi durağında bulunan insanlara çarpmaması facianın önüne geçti.

Büyük bir gürültü ile durağa giren tır sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparak durumu 112 acil ekiplerine haber verdi çok kısa bir sürede olay yerine ekipler tır sürücüsü S. D'yi tırdan çıkartarak sakinleştirmeye çalıştılar. Çevredeki vatandaşların yardımı ile tırdan indirilen sürücü S.D.'nin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta tır faciası eşiğinden dönüldü - Son Dakika

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