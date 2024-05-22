Zonguldak'ta Tofaş aracın sürücüsü cam filmini sökerek ceza yememek için direndi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zonguldak'ta Tofaş aracın sürücüsü cam filmini sökerek ceza yememek için direndi

Zonguldak\'ta Tofaş aracın sürücüsü cam filmini sökerek ceza yememek için direndi

Zonguldak'ta trafik ekipleri tarafından durdurulan bir Tofaş aracın sürücüsü, cam filmini ceza yememek için elleriyle söktü. Sürücü, modifiye yapılan araçlarının rahat bırakılmasını isteyerek tepki gösterdi.

22.05.2024 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta uygulamaya takılan Tofaş marka aracın sürücüsü genç; ceza yememek için cam filmini elleriyle söktü. Filmi söken genç, "Sadece tek zevkimiz var oda modifiye bizi rahat bıraksınlar" diye tepki gösterdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesi'nde ticari taksi ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında ekipler bir Tofaş araç durduruldu. Modifiye yapılan aracı denetleyen ekipler, sürücü Ozan İ.'ye modifiyeli korna bulundurmaktan bin 506 lira ceza kesti. Camına taktığı filmin de çıkarılması istendi.

Sürücü, cam filminden de 690 lira ceza yememek için filmi elleriyle söktü. Cam filmini söktün sonra tepki gösteren Ozan İ., "Gençleri rahat bıraksınlar. Yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Sadece tek zevkimiz var oda modifiye bizi rahat bıraksınlar" dedi.

Araç sürücüsü cezai işleminin ardından aracını alarak uygulamadan ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, trafik, Tofaş, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Tofaş aracın sürücüsü cam filmini sökerek ceza yememek için direndi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:41 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı
10:24 Milyonluk vurgunda yeni gelişme Seçil Erzan’a bir darbe de kuzeninin eşinden Milyonluk vurgunda yeni gelişme! Seçil Erzan'a bir darbe de kuzeninin eşinden
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 13:14:29. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Tofaş aracın sürücüsü cam filmini sökerek ceza yememek için direndi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement