Zonguldak\'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 57 yaşındaki Aydın T. yönetimindeki 67 ABN 618 plakalı araç ile İstanbul Caddesi'nden Zonguldak istikametine seyir halindeyken, eski sanayiden çıkan 69 yaşındaki Hasan Durmuş yönetimindeki 37 PV 451 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı ve ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Durmuş, kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aydın T.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği esnada trafik ışıklarının çalışmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. - ZONGULDAK