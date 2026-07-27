Zonguldak\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Kilimli sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 05 EE 660 plakalı araç, önünde seyreden S.N. idaresindeki 67 AEN 249 plakalı otomobile çarptı. Kazada E.E. yaralanırken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.