Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek yolu caddesi istikametinden şehir merkezine seyir eden Nurettin K. yönetimindeki MO-NK 1675 yabancı plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarpıp refüje çıktı. Kazada sürücü Nurettin K. ile araçta bulunan Samet K. ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine çağrılan çekici ile kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK