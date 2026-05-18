Zonguldak\'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ereğli-Zonguldak karayolu Ören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K. idaresindeki 20 EC 149 çekici ve 67 ALF 246 dorse plakalı tır, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır, önce T.D. yönetimindeki 74 AR 624 plakalı otomobile çarptı, ardından devrildi.

Kazada tır sürücüsü ile otomobil sürücüsü T.D., eşi, çocuğu ile anne ve babası araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK