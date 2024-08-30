Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Alaplı yolu istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Emirhan A. idaresindeki hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki araçlara çarparak durabildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emirhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

30.08.2024 09:47
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Alaplı yolu istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Emirhan A. idaresindeki hafif ticari araç yol kenarında park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza sonucunda araç sürücüsü Emirhan A. yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan müdahaleler sonrasında Emirhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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