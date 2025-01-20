Zonguldak\'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

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Zonguldak Ereğli yolunda Elmalı rampası mevkiinde üç aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Zemin buzlu olması dolayısıyla N.S. idaresindeki 06 BON 381 plakalı Opel marka araçla Zonguldak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada arkasından seyreden Selahattin K. idaresindeki 67 LE 591 plakalı Tofaş marka otomobil ile Onur D. idaresindeki 67 AV 4681 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Üç aracın karıştığı kazada sürücülerden N.S. yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildikten sonra yol yeniden trafiğe açıldı. - ZONGULDAK