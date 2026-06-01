Zonguldak'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

01.06.2026 12:36
Çaycuma'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri takla atarken, olayda bir kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu üzerindeki Bakacakkadı yol ayrımında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Devrek istikametinden seyreden E.K. idaresindeki 67 AGA 038 plakalı otomobil ile Çaycuma yönünden kavşağa giren F.Y.'nin kullandığı 34 CVK 882 plakalı araç çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri savrularak yolda ters döndü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ve diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay mahalline polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada, takla atan 67 AGA 038 plakalı otomobilin sürücüsü E.K.'nin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bakacakkadı, Zonguldak, 3. Sayfa, Güvenlik, Çaycuma, Trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

