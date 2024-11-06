Zonguldak\'ta Trafik Kazası: İki Yaralı

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Zonguldak- Ankara kara yolunun Çayköy mevkii Beycuma yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 NF 176 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak takla attı. Taklalar atarak duran otomobilde bulunan 2 kişi ölümden döndü.

Kazanın ardından olay yerine 112 acil sağlık, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sonucu hurda yığınına dönen otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırılarak trafik akışı yeniden sağlandı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK