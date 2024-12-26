Zonguldak\'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

3.Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Beldede 67 AES 772 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan S.H., plakası alınamayan bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Çarpan araç olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücüye, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

S.H., daha sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK