Zonguldak'ta trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Zonguldak\'ta trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ta 14 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Tolgahan Sarı, hastanede yapılan tedavilerine rağmen hayatını kaybetti. Sarı'nın cenazesi, Kardeşler Köyü Alaca Mahallesi'nde defnedilecek.

25.04.2024 13:50
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Zonguldak'ta 14 gün önce trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Tolgahan Sarı, hayatını kaybetti.

Edinen bilgiye olay 11 Nisan günü Çaydamar Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Tolgahan Sarı idaresindeki motosiklet, bir araçla çarpıştı. Kazada Tolgahan Sarı kullandığı motosikletten fırlayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Tolgahan Sarı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisi sürerken hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Tolgahan Sarı'nın cenazesi Kardeşler Köyü Alaca Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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